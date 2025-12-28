Roma, aggressione in corsia: 43enne tenta di soffocare un paziente

All'ospedale Sant'Andrea di Roma un uomo di 43 anni ha tentato di uccidere il vicino di letto con cui condivideva la stanza di degenza. L'episodio si è verificato, nella serata di sabato, nelle corsie del reparto di gastroenterologia. Il 43enne, cittadino indiano, avrebbe improvvisamente perso il controllo e, per cause al momento non chiarite, si sarebbe scagliato contro l'altro paziente ricoverato nella stanza, un romano di 84 anni. L'uomo avrebbe iniziato a colpire l'anziano con violenza, tentando poi di soffocarlo mentre si trovava nel letto. A evitare conseguenze peggiori è stato il rapido intervento del personale sanitario, richiamato dai rumori provenienti dalla camera.