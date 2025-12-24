Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LA VITTIMA RICOVERATA IN OSPEDALE

Ancona: accoltellato sul pianerottolo della fidanzata, un fermo

24 Dic 2025 - 22:14
© Ansa

© Ansa

È stato portato in carcere a Monteacuto (Ancona) un uomo di 50 anni sospettato di aver accoltellato la scorsa notte un 54enne sul pianerottolo di casa della compagna, in zona Passetto. Il fermato, indiziato per tentato omicidio, è originario della Puglia ed è senza fissa dimora. A condurre l'operazione i carabinieri di Ancona che dalla scorsa notte hanno avviato le indagini. La persona aggredita è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale regionale di Torrette in Ancona ma non è in pericolo di vita.