Ancona: accoltellato sul pianerottolo della fidanzata, un fermo

È stato portato in carcere a Monteacuto (Ancona) un uomo di 50 anni sospettato di aver accoltellato la scorsa notte un 54enne sul pianerottolo di casa della compagna, in zona Passetto. Il fermato, indiziato per tentato omicidio, è originario della Puglia ed è senza fissa dimora. A condurre l'operazione i carabinieri di Ancona che dalla scorsa notte hanno avviato le indagini. La persona aggredita è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale regionale di Torrette in Ancona ma non è in pericolo di vita.