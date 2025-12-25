Natale in corsia, ospedali sotto pressione per la carenza di infermieri

Per molti il Natale è sinonimo di pausa, famiglia e tavole imbandite. Per gli ospedali italiani, invece, è uno dei momenti più delicati dell'anno. Tra ferie accumulate, aumento degli accessi nei pronto soccorso e una cronica carenza di personale, le corsie si ritrovano a lavorare al limite della tenuta. E a pagare il prezzo più alto sono soprattutto gli infermieri.