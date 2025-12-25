Malore mentre gioca al calcio, muore un ragazzo di 15 anni a Pordenone

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre a Pordenone. Il ragazzo stava giocando su un campetto di periferia quando, sembra in seguito a uno scontro fortuito di gioco con un avversario, è stato colto da arresto cardiaco. Allertati da una chiamata al 112, i sanitari sono intervenuti tempestivamente: il 15enne è apparso subito in condizioni critiche ed è spirato poco dopo in ospedale.