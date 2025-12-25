Logo Tgcom24
IL DRAMMA

Malore mentre gioca al calcio, muore un ragazzo di 15 anni a Pordenone

Il ragazzo, colto da arresto cardiaco, è apparso subito in condizioni critiche ed è spirato in ospedale

25 Dic 2025 - 11:33
© Istockphoto

© Istockphoto

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre a Pordenone. Il ragazzo stava giocando su un campetto di periferia quando, sembra in seguito a uno scontro fortuito di gioco con un avversario, è stato colto da arresto cardiaco. Allertati da una chiamata al 112, i sanitari sono intervenuti tempestivamente: il 15enne è apparso subito in condizioni critiche ed è spirato poco dopo in ospedale.

I soccorsi

 Il ragazzo è stato intubato sul posto e sottoposto alle manovre di rianimazione, prima del trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria degli Angeli, dov'è morto poco dopo. L'adolescente, di origini straniere, era tesserato da alcuni anni con le giovanili dell'Asd Torre e faceva parte della formazione Under 16.

