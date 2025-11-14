Soci (Arezzo), bimbo morto all'asilo: la Procura notifica 5 avvisi di garanzia

Indagata anche la maestra che lo soccorse per prima e che dopo l'incidente ha avuto un malore. Il piccolo è rimasto strangolato dal laccio della felpa impigliatosi in una pianta mentre giocava
© Ansa
La Procura di Arezzo ha notificato cinque avvisi di garanzia per la morte del bambino di due anni nell'asilo nido di Soci. Tra gli avvisi ci sarebbe anche quello a carico della maestra che si era sentita male e che era stata la prima a soccorrere il piccolo Leonardo, morto strozzato dal laccetto della felpa rimasto impigliato in una pianta mentre stava giocando. Gli indagati, ora, possono nominare propri consulenti per essere presenti all'esame medico legale.
Al momento dell'incidente il personale in servizio era composto da 14 addetti. L'autopsia, disposta dal pm Angela Masiello, sarà effettuata a inizio della prossima settimana. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Bibbiena.