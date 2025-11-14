Soci (Arezzo), bimbo morto all'asilo: la Procura notifica 5 avvisi di garanzia

La Procura di Arezzo ha notificato cinque avvisi di garanzia per la morte del bambino di due anni nell'asilo nido di Soci. Tra gli avvisi ci sarebbe anche quello a carico della maestra che si era sentita male e che era stata la prima a soccorrere il piccolo Leonardo, morto strozzato dal laccetto della felpa rimasto impigliato in una pianta mentre stava giocando. Gli indagati, ora, possono nominare propri consulenti per essere presenti all'esame medico legale.