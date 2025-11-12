Tragedia in un asilo di Soci (Arezzo), bimbo di due anni muore soffocato

La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di accertamenti. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze del personale dell'asilo e degli operatori sanitari intervenuti per chiarire come sia avvenuto il soffocamento. Appena notato il malore, le educatrici hanno dato l'allarme e tentato le prime manovre di emergenza. L'arrivo dei medici del 118 è stato tempestivo, ma la situazione è apparsa subito gravissima. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il piccolo non ha ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito e per acquisire ogni elemento utile a ricostruire con precisione quanto accaduto nei minuti precedenti al dramma.