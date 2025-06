Treviso, bambina di 2 anni muore soffocata da una ciliegia | La tragedia davanti ai genitori

Tutto è accaduto sabato sera, intorno alle 21. Dopo aver cenato con la famiglia, la piccola ha trovato una ciliegia e, incuriosita, l'ha messa in bocca. I genitori, che erano presenti insieme alle sorelline, hanno subito capito cosa stava accadendo e hanno messo in pratica le manovre di disostruzione, mentre allertavano i soccorsi. Nell'appartamento è arrivata subito anche una vicina di casa, infermiera, che ha iniziato il massaggio cardiaco, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare.