Vasto, bimbo di un anno muore dopo aver mangiato un biscotto: chiesta autopsia

Il piccolo è arrivato in ospedale in arresto cardiaco. Si indaga su una possibile inalazione di cibo
Un bimbo di appena un anno è morto domenica sera all'ospedale di Vasto, in provincia di Chieti, dopo essere arrivato in condizioni disperate a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Secondo una prima ricostruzione, poco prima aveva mangiato un biscotto. Non si esclude che possa aver inalato parte del cibo, provocando una grave ostruzione e una successiva polmonite da inalazione. La Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte e accertare eventuali responsabilità.
Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di domenica 10 agosto 2025. La madre, di origine romena, avrebbe visto il figlio vomitare dopo essersi addormentato in seguito alla cena. Preoccupata per le condizioni del bambino, lo ha portato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Vasto. Le circostanze esatte di quanto accaduto in casa sono ora al centro delle indagini.
Il piccolo è giunto in pronto soccorso alle 19:10 già in arresto cardiocircolatorio. I medici lo hanno subito intubato e sottoposto a manovre di rianimazione, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. I sanitari hanno constatato l'assenza di lesioni esterne, un elemento che rafforza l'ipotesi di un problema interno legato alla respirazione.
Secondo quanto emerso, il bambino aveva mangiato anche un biscotto poco prima del malore. Non si esclude che possa aver inalato accidentalmente delle briciole o frammenti, causando un'ostruzione parziale delle vie respiratorie e lo sviluppo di una polmonite da inalazione. I carabinieri hanno già ascoltato la madre per ricostruire la sequenza dei fatti e capire se siano state tentate manovre di soccorso prima dell'arrivo in ospedale.
È stato lo stesso ospedale a richiedere un esame autoptico, ritenuto fondamentale per accertare con precisione la causa della morte. La Procura di Vasto ha accolto la richiesta e disposto il sequestro della salma, che sarà trasferita all'ospedale di Chieti per gli accertamenti. L'esito dell'autopsia sarà determinante per chiarire eventuali responsabilità e confermare o smentire l'ipotesi della polmonite da inalazione.
La polmonite ab ingestis è una forma di infiammazione polmonare provocata dall'ingresso accidentale di cibo, liquidi o altre sostanze nelle vie respiratorie. Nei bambini piccoli, il rischio è più alto perché le vie aeree sono strette e i riflessi di deglutizione non ancora del tutto maturi. L'ostruzione può causare difficoltà respiratorie gravi, infezioni e, nei casi più gravi, arresto cardiaco. Una diagnosi tempestiva e un intervento immediato sono fondamentali per aumentare le possibilità di sopravvivenza.
