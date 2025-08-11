Vasto, bimbo di un anno muore dopo aver mangiato un biscotto: chiesta autopsia

La polmonite ab ingestis è una forma di infiammazione polmonare provocata dall'ingresso accidentale di cibo, liquidi o altre sostanze nelle vie respiratorie. Nei bambini piccoli, il rischio è più alto perché le vie aeree sono strette e i riflessi di deglutizione non ancora del tutto maturi. L'ostruzione può causare difficoltà respiratorie gravi, infezioni e, nei casi più gravi, arresto cardiaco. Una diagnosi tempestiva e un intervento immediato sono fondamentali per aumentare le possibilità di sopravvivenza.