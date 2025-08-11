Sardegna, bimbo di 4 anni muore per colpo di calore nell'auto sotto il sole | Era sfuggito al controllo dei genitori

Un colpo di calore si è rivelato fatale per un bambino di 4 anni, figlio di una coppia di turisti di origine moldava in vacanza a Olmedo, in provincia di Sassari. Il piccolo, approfittando di un momento di riposo dei genitori, si è allontanato dall'abitazione ed è stato ritrovato privo di sensi all'interno della loro auto, parcheggiata sotto il sole cocente di mercoledì 6 agosto. Le temperature elevate e l'ambiente chiuso hanno provocato un rapido innalzamento della temperatura corporea, portandolo a un grave collasso. Dopo un primo ricovero in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, le sue condizioni sono apparse da subito critiche. Nella serata dell'8 agosto è stato trasferito con un volo d'emergenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è rimasto in coma per danno cerebrale irreversibile fino alla mattina dell'11 agosto, quando i medici ne hanno dichiarato il decesso.