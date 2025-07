Tragedia a Otranto: uomo muore per il caldo mentre aspetta la moglie, con lui la figlia di 3 anni

Le autorità sanitarie raccomandano comportamenti precauzionali per limitare i rischi legati alle alte temperature. È fondamentale idratarsi spesso, evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17, preferire abiti leggeri e traspiranti, e non lasciare mai persone o animali in auto, anche per pochi minuti. In particolare, l'abitacolo di un'auto può raggiungere temperature letali in brevissimo tempo. Per chi ha patologie croniche o assume farmaci, è importante monitorare la propria salute e contattare il medico in caso di sintomi anomali come vertigini, nausea o tachicardia.