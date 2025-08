A Spoleto (Perugia) un bambino di poco più di un anno è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato morso del cane di famiglia al volto. Il piccolo, che non è in pericolo di vita e le cui condizioni sono ritenute buone, dopo essere stato inizialmente assistito al pronto soccorso di Spoleto è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Terni a causa delle vaste ferite riportate.