Pordenone, morto a 10 anni per lo scoppio di una granata: condannato il nonno che aveva raccolto l'ordigno

Il piccolo Gabriele Cesaratto morì nel settembre 2023, a soli 10 anni, dopo l'esplosione di una granata trovata dal nonno in un'area militare dei Magredi e portata nella propria officina a Vivaro (Pordenone). Il gup ha condannato l'uomo, Silvio Cesaratto, 74 anni, a sei mesi con pena sospesa per omicidio colposo, ritenendo imprudente aver lasciato il bambino libero di entrare nella zona dove erano stati depositati alcuni reperti recuperati nel poligono. L'ordigno, una granata da 40 millimetri usata per i lanciagranate, era ancora attivo. Il bambino lo avrebbe raccolto da terra, facendolo cadere e innescando l'esplosione. L'accusa ha chiesto la pena minima, poi confermata dal giudice, mentre la difesa ha sostenuto che l'area militare non fosse stata adeguatamente bonificata dopo le esercitazioni.