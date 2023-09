Vivaro (Pordenone), morto bimbo di 10 anni in seguito all'esplosione di un ordigno

A Vivaro (Pordenone) un bambino di 10 anni è morto in seguito un'esplosione avvenuta nel pomeriggio nei pressi della sua abitazione.

Lo scoppio sarebbe stato determinato da un ordigno. Il bambino è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Pordenone ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il nonno è ricoverato in gravi condizioni.