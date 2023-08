Olbia, esplode camper sulla spiaggia di Bados: muore bimbo di 10 anni

Sulla spiaggia di Bados, tra Olbia e Golfo Aranci, l'esplosione di un camper ha provocato la morte di un bimbo di 10 anni.

Il ragazzino si trovava lì insieme ai genitori, rimasti entrambi feriti. Lo scoppio sarebbe stato generato da una fuga di gas della bombola utilizzata per cucinare. Dall'esplosione è divampato un incendio: i vigili del fuoco sono in azione per spegnere le fiamme. Sul posto sono giunti anche carabinieri e personale sanitario del 118.