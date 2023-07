Enna, bimbo di sei mesi cade dal fasciatoio e muore

Tragico incidente domestico ad Agira (Enna), dove un bambino di 6 mesi è morto dopo essere caduto dal fasciatoio.

Per il piccolo, di nome Filippo, è stato vano il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania: qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma non c'è stato nulla da fare.