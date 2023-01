Salerno, bimbo morto a 5 mesi per una crisi respiratoria: era appena stato dimesso dall'ospedale

Il quadro clinico è peggiorato

Nel pomeriggio del 27 gennaio il bimbo avrebbe avvertito una nuova crisi respiratoria. L'ultima disperata corsa in ospedale sarebbe avvenuta prima in auto e poi in ambulanza, direzione Battipaglia. Ma il neonato è arrivato in ospedale senza vita. I familiari adesso vogliono vederci chiaro e capire se ci siano responsabilità in questa tragedia. Il corpicino del piccolo si trova ancora all’ospedale Santa Maria della Speranza, sono ancora tutte da chiarire le cause della prematura morte.