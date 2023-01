Roma, mamma neonato morto al Pertini: ho chiesto aiuto ma mi hanno detto no

Bellissime parole, peccato non siano veritiere". "Ho chiesto aiuto e mi hanno detto no", dice.

"Più volte ho chiesto in reparto di essere aiutata - precisa al Messaggero - perché non ce la facevo da sola e di portare per qualche ora il bambino al nido per permettermi di riposare, eppure mi è stato detto sempre di no", aggiunge.

"Non è che si giustificassero in qualche modo. Dicevano che non era possibile e basta. E io rimanevo lì a dovermi occupare di tutto. Dovevo allattare il piccolo, cambiarlo, riporlo nella culletta accanto al letto, e ho dovuto farlo anche subito dopo il parto anche se ero sfinita".