Palermo, trova una bomba a mano e la mette in valigia: scatta l'allarme in aeroporto, denunciata turista francese

Nello scalo palermitano è dunque scattato il piano di sicurezza antiterrorismo: la giovane, dopo essere stata sentita dalla polizia, è stata denunciata per detenzione di arma da guerra e violazione delle norme sulle armi in aeroporto. L'ordigno, chiuso in un trolley, per fortuna non è esploso. Era corroso dal sale e dal tempo ma perfettamente funzionante e, quindi, a rischio esplosione. Attivato anche il piano Leonardo da Vinci di livello medio e la bomba di fabbricazione francese è stata fatta brillare.