Atlete svenute durante una gara di volley: sospetta intossicazione da monossido di carbonio nel Catanese

Momenti di forte tensione al palatenda di Zafferana Etnea, nel Catanese, dove si stava disputando la gara di pallavolo femminile tra Zafferana Volley e Volley ’96 Milazzo. Nel corso del match alcune atlete della formazione ospite hanno accusato improvvisi malori che hanno costretto all'interruzione immediata dell'incontro. La prima giocatrice a crollare a terra, secondo quanto riportato dalla stessa Volley ’96 Milazzo sui propri canali social, sarebbe svenuta per poi riprendere conoscenza dopo pochi istanti. Tuttavia, nel giro di pochi minuti, anche altre compagne di squadra hanno iniziato a manifestare giramenti di testa, difficoltà respiratorie e sensazioni di forte spossatezza.