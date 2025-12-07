Atlete svenute durante una gara di volley: sospetta intossicazione da monossido di carbonio nel Catanese

Malore collettivo durante il match tra Zafferana Volley e Volley ’96 Milazzo: alcune giocatrici sono state trasportate in ospedale a Catania
© Istockphoto
Momenti di forte tensione al palatenda di Zafferana Etnea, nel Catanese, dove si stava disputando la gara di pallavolo femminile tra Zafferana Volley e Volley ’96 Milazzo. Nel corso del match alcune atlete della formazione ospite hanno accusato improvvisi malori che hanno costretto all'interruzione immediata dell'incontro. La prima giocatrice a crollare a terra, secondo quanto riportato dalla stessa Volley ’96 Milazzo sui propri canali social, sarebbe svenuta per poi riprendere conoscenza dopo pochi istanti. Tuttavia, nel giro di pochi minuti, anche altre compagne di squadra hanno iniziato a manifestare giramenti di testa, difficoltà respiratorie e sensazioni di forte spossatezza.
Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure alle atlete. Una dottoressa, insospettita da un odore anomalo percepito all'interno della struttura, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. I rilievi effettuati dai pompieri hanno confermato la presenza di monossido di carbonio nella palestra. A quel punto è scattato il trasferimento d'urgenza in ospedale per tutte le giocatrici coinvolte. Alcune di loro, in via precauzionale, sono state ricoverate nella camera iperbarica dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Le condizioni delle ragazze, pur avendo richiesto un monitoraggio attento, non risultano critiche.
La sala operativa del 118 ha attivato la squadra di maxi emergenza per gestire l'evento, considerato potenzialmente pericoloso proprio per la presenza di un gas letale come il monossido di carbonio. Sono in corso indagini per comprendere l'origine dell'emissione e valutare eventuali responsabilità legate alla sicurezza dell'impianto sportivo.
La società messinese ha affidato ai social un duro commento sull'accaduto, esprimendo preoccupazione e chiedendo chiarezza immediata.
"Non possiamo restare in silenzio - si legge in un post - Il monossido di carbonio è un gas letale e oggi le nostre atlete hanno rischiato la vita. Questo è inaccettabile. Dobbiamo agire, per loro, per le loro famiglie e per chi ogni giorno entra in quella palestra".