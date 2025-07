Roma, esalazioni di monossido in hotel: 96 evacuati e 6 ricoverati

Durante le operazioni, sei ospiti dell'albergo hanno manifestato sintomi compatibili con un'intossicazione da monossido: capogiri, nausea e difficoltà respiratorie. Un operatore del 118 intervenuto in soccorso ha accusato gli stessi sintomi. Tutti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Secondo quanto riferito dalle autorità, le loro condizioni non sono gravi. Al momento non si segnalano altri casi. Al centro dell'indagine c'è la caldaia della struttura, ritenuta la possibile origine della dispersione di gas. I tecnici del Centro Rilevamenti Chimici e Radiologici (CRRC) hanno effettuato controlli approfonditi per accertare la provenienza delle esalazioni. Su disposizione degli inquirenti, l'impianto è stato sequestrato per consentire ulteriori analisi tecniche. La procura potrebbe ora aprire un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità.