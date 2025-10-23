Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa a causa di un'esalazione di monossido di carbonio

Il gas potrebbe essere fuoriuscito dalla caldaia, come rilevato dai sistemi di rilevazione dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto su richiesta dei carabinieri
© Ansa
Tragedia a Paviole di Canaro (Rovigo) dove un'intera famiglia è stata trovata morta in casa dai vigili del fuoco, intervenuti su richiesta dei carabinieri. Le vittime, di origine moldava, sono un uomo di 52 anni, una donna di 47 e la loro figlia di 28 anni. Il decesso potrebbe essere avvenuto a causa di un'esalazione di monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia, come rilevato dai sistemi di rilevazione dei pompieri durante il sopralluogo. I tre sono stati trovati senza vita sui loro letti; anche il gatto è stato trovato morto nell'abitazione.
A richiedere l'intervento dei vigili del fuoco, è stato il comando dei carabinieri dopo la segnalazione dei colleghi dell'uomo, che non si presentava al lavoro da lunedì. Si tratta di una famiglia di origine moldava, ma residente in Italia da oltre venti anni. La tragica scoperta è avvenuta intorno alla mezzanotte quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il sopralluogo. Dopo aver forzato l’ingresso, i pompieri si sono trovati davanti alla terribile scena. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il loro decesso.
Ad accertare la causa esatta dei decessi sarà comunque l'autopsia sui corpi, su cui non sono stati trovati segni di violenza. L'esame autoptico accerterà anche il giorno esatto delle morti. I colleghi hanno avvertito i militari dopo che hanno tentato di contattare il 52enne al telefono senza risultati, dato che da giorni non si presentava al lavoro.