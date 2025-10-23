Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa a causa di un'esalazione di monossido di carbonio

Tragedia a Paviole di Canaro (Rovigo) dove un'intera famiglia è stata trovata morta in casa dai vigili del fuoco, intervenuti su richiesta dei carabinieri. Le vittime, di origine moldava, sono un uomo di 52 anni, una donna di 47 e la loro figlia di 28 anni. Il decesso potrebbe essere avvenuto a causa di un'esalazione di monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia, come rilevato dai sistemi di rilevazione dei pompieri durante il sopralluogo. I tre sono stati trovati senza vita sui loro letti; anche il gatto è stato trovato morto nell'abitazione.

