Napoli, anziana muore in ospedale: dalla salma sparisce la fede

La scomparsa nella sala mortuaria - Il corpo della donna, dopo il decesso, è stato trasferito nella sala mortuaria, dove i parenti la attendevano per l'ultimo saluto. Il figlio Marco ha subito notato la mancanza dell'anello nuziale sulla mano sinistra, nonostante i segni visibili del solco lasciatovi per averla portata ogni giorno per anni. Ricerche immediate nel reparto e nella camera ardente non hanno dato esito: nessuno ha visto la fede, né personale ospedaliero né addetti hanno fornito spiegazioni. I familiari hanno immediatamente informato le guardie giurate e presenteranno denuncia formale per acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza. "Siamo arrivati due ore dopo l'avviso del decesso, e dopo aver pregato con lei abbiamo visto che mancava", spiega il figlio.