Castellammare di Stabia, il servizio ambulanze del 118 controllato dal clan D'Alessandro | Pazienti morti trasferiti a casa facendoli risultare vivi

A conclusione delle indagini, il giudice per le indagini preliminari ha disposto due misure cautelari e il sequestro preventivo della società di ambulanze ritenuta il principale strumento di copertura dell'attività illecita. Gli arrestati sono un presunto affiliato al clan D'Alessandro e un imprenditore considerato prestanome del gruppo. Entrambi sono accusati, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso.