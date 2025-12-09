Napoli, sevizia e narcotizza la compagna: infermiere arrestato

"Mi sta picchiando da stamattina, mi costringe ad assumere del sedativo per farmi rilassare e dimenticare". Sono le parole di una 40enne trovata sanguinate dai carabinieri, quando hanno fatto irruzione nell'abitazione, dopo la segnalazione di una aggressione a Marano, in provincia di Napoli. Arrestato il compagno, un infermiere di 47 anni, accusato di averla seviziata e narcotizzata. La donna in passato aveva già denunciato episodi di maltrattamenti tanto che era stato attivato il codice rosso.