Cronaca
VIOLENTA AGGRESSIONE

Napoli, sevizia e narcotizza la compagna: infermiere arrestato

La vittima è una 40enne, lo aveva già denunciato ed era scattato il codice rosso

09 Dic 2025 - 11:47
© istockphoto

© istockphoto

"Mi sta picchiando da stamattina, mi costringe ad assumere del sedativo per farmi rilassare e dimenticare". Sono le parole di una 40enne trovata sanguinate dai carabinieri, quando hanno fatto irruzione nell'abitazione, dopo la segnalazione di una aggressione a Marano, in provincia di Napoli. Arrestato il compagno, un infermiere di 47 anni, accusato di averla seviziata e narcotizzata. La donna in passato aveva già denunciato episodi di maltrattamenti tanto che era stato attivato il codice rosso. 

L'uomo, che era sotto effetto di droga, l'avrebbe colpita con una borraccia, strappato i capelli e tagliato la mano con un bisturi. 

