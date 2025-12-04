Monza, modella aggredita sul treno: il 26enne responsabile rimpatriato con scorta internazionale

Il giorno successivo, l'uomo è stato individuato e bloccato dalle forze dell'ordine. Condotto in questura per accertamenti, è emerso immediatamente che la sua posizione sul territorio nazionale era irregolare: il permesso di soggiorno risultava scaduto e non rinnovato. Inoltre, il 26enne era già destinatario di un foglio di via obbligatorio di quattro anni emesso dal questore di Palermo. Su disposizione della Procura di Monza e della Questura di Monza e Brianza, il 5 novembre l'uomo è stato trasferito al Centro di permanenza per i rimpatri di Torino, dove sono state avviate le procedure di identificazione e valutate le misure di espulsione.