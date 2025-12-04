Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ERA IN ITALIA IRREGOLARMENTE

Monza, modella aggredita sul treno: il 26enne responsabile rimpatriato con scorta internazionale

Il giovane gambiano, irregolare, espulso dopo l'aggressione avvenuta il 3 novembre ai danni di una modella brasiliana

04 Dic 2025 - 16:33
© Tgcom24

© Tgcom24

È stato riportato in Gambia il 26enne responsabile della violenta aggressione avvenuta lo scorso 3 novembre su un treno regionale diretto a Milano Porta Garibaldi. La vittima, una modella brasiliana di 29 anni, viaggiava sulla tratta tra le stazioni di Carnate-Usmate e Arcore quando l'uomo l'ha colpita con calci e pugni, accompagnando la violenza con pesanti minacce. "Mi ha detto che mi avrebbe uccisa" aveva raccontato la giovane subito dopo l’accaduto. La situazione sarebbe potuta degenerare ulteriormente se la donna non fosse riuscita a utilizzare lo spray al peperoncino, guadagnando il tempo necessario per mettersi in salvo. Al pronto soccorso le sono state poi refertate lesioni compatibili con le percosse subite.

Leggi anche

Aggredita sul treno per Milano da uno sconosciuto, la giovane: "Gridavo aiuto ma nessuno mi ha aiutata"

Monza, aggredì una ragazza sul treno: portato in centro per rimpatri | La giovane: potevo essere uccisa come la 23enne in metro a New York

La fuga mancata e il fermo

 Il giorno successivo, l'uomo è stato individuato e bloccato dalle forze dell'ordine. Condotto in questura per accertamenti, è emerso immediatamente che la sua posizione sul territorio nazionale era irregolare: il permesso di soggiorno risultava scaduto e non rinnovato. Inoltre, il 26enne era già destinatario di un foglio di via obbligatorio di quattro anni emesso dal questore di Palermo. Su disposizione della Procura di Monza e della Questura di Monza e Brianza, il 5 novembre l'uomo è stato trasferito al Centro di permanenza per i rimpatri di Torino, dove sono state avviate le procedure di identificazione e valutate le misure di espulsione.

L'espulsione con scorta internazionale

 Completati gli accertamenti, il 2 dicembre la polizia di Torino ha proceduto al rimpatrio del giovane. L'uomo è stato imbarcato su un volo da Milano Malpensa diretto a Banjul, in Gambia accompagnato da una scorta internazionale. Il provvedimento di espulsione è stato disposto in considerazione della gravità dell'aggressione, della sua irregolarità sul territorio e dei precedenti provvedimenti amministrativi già emessi nei suoi confronti.

Un caso che riaccende il dibattito sulla sicurezza

 L'episodio, aggravato anche dal mancato intervento dei passeggeri presenti a bordo del treno, ha sollevato preoccupazioni sul tema della sicurezza nei trasporti pubblici e sulla gestione delle situazioni di emergenza. La pronta reazione della vittima e l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine hanno permesso di identificare rapidamente il responsabile.

Ti potrebbe interessare

monza
aggressione

Sullo stesso tema