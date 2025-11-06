Aggredita sul treno per Milano da uno sconosciuto, la giovane: "Gridavo aiuto ma nessuno mi ha aiutata"

"Dopo lo spray si è arrabbiato ancora di più, con un pugno mi ha fatto cadere a terra e mi ha tirato dei calci", afferma la donna che poi racconta di aver sentito alcuni passeggeri lamentarsi per lo spruzzo azionato in un luogo chiuso: "In quel momento ho pensato che dovevo rialzarmi e scappare altrimenti mi avrebbe ammazzata". Oltre alle botte, Stefanie sostiene di aver ricevuto minacce di morte dall'uomo che poco dopo l'aggressione è stato fermato dalla Polizia ferroviaria. "Conosco questo uomo di vista da anni perché viviamo nello stesso paese e da un anno sto subendo stalking e minacce", dice all'inviata del programma di Canale 5 un'altra giovane che poi aggiunge: "Le denunce non bastano ma è assurdo che una persona così violenta sia ancora a piede libero".