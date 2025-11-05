Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
aggressore arrestato

Milano, la donna accoltellata in piazza Gae Aulenti è stata risvegliata e respira autonomamente

La 43enne è tuttora ricoverata all'ospedale Niguarda, le sue condizioni sono stabili ma la prognosi resta riservata

05 Nov 2025 - 16:32
© Da video

© Da video

Anna Laura Valsecchi, la donna di 43 anni accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti lunedì mattina, è stata risvegliata e respira autonomamente. La donna è tuttora ricoverata all'ospedale Niguarda, le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta ancora riservata. Per l'aggressione un 59enne, Vincenzo Lanni, è stato arrestato dai carabinieri e ora si trova in carcere.

milano