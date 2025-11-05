Milano, la donna accoltellata in piazza Gae Aulenti è stata risvegliata e respira autonomamente

Anna Laura Valsecchi, la donna di 43 anni accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti lunedì mattina, è stata risvegliata e respira autonomamente. La donna è tuttora ricoverata all'ospedale Niguarda, le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta ancora riservata. Per l'aggressione un 59enne, Vincenzo Lanni, è stato arrestato dai carabinieri e ora si trova in carcere.