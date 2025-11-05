Accoltellata a Milano, perché Lanni era libero? L'ultimo verdetto nel 2024: "Non è pericoloso"

Il percorso volontario in comunità - Anche "dopo il raggiungimento dello stato di libertà e la cessazione della pericolosità sociale disposta dal Magistrato, avvenuti nel dicembre 2024 - chiarisce 4Exodus - Lanni ha scelto volontariamente di proseguire il proprio cammino con noi, con l'obiettivo di completare il progetto di accompagnamento verso l'autonomia". Un percorso privato, dunque, dopo che era tornato libero. Nella scorsa settimana Lanni, spiegano dalla comunità, "ha avuto un atteggiamento non idoneo alle regole del contesto e quindi l'équipe ha ritenuto opportuno, anche a seguito delle diverse opportunità offertegli nel corso degli anni, di interrompere l’accoglienza, suggerendogli di rivolgersi ai servizi specialistici di riferimento e offrendosi di accompagnarlo. L’ospite ha accettato la scelta senza manifestare astio. Poi Vincenzo Lanni ha evitato di rivolgersi al servizio psichiatrico: "Ha deciso di allontanarsi volontariamente, esercitando un diritto che gli spettava pienamente essendo uomo libero, e ha abbandonato il veicolo e l’operatore che lo stava accompagnando". Dieci anni cancellati in un colpo.