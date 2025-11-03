Milano, ecco chi è il presunto accoltellatore ricercato per l'aggressione di Gae Aulenti

La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico durato circa due ore. Secondo quanto dichiarato dall'assessore al Welfare Guido Bertolaso, "la signora ha ricevuto una ferita da arma da taglio alla schiena, che ha provocato danni al torace e all'addome. È stata subito operata dagli specialisti del Trauma Center guidati da Stefania Cimbanassi". La prognosi resta riservata, ma la paziente non sarebbe in immediato pericolo di vita.