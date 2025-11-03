Milano, ecco chi è il presunto accoltellatore ricercato per l'aggressione di Gae Aulenti

La vittima, una 43enne dipendente di Finlombarda, è stata colpita alla schiena mentre si recava al lavoro. I carabinieri analizzano le telecamere della zona per identificare l’aggressore
In esclusiva Tgcom24 mostra la foto del presunto accoltellatore di Milano: si tratta di un uomo dai capelli bianchi, dall'apparente età di circa cinquant'anni, è ricercato dai carabinieri per l'aggressione avvenuta questa mattina in piazza Gae Aulenti, nel cuore del capoluogo lombardo.La vittima, una donna di 43 anni, stava camminando verso il suo ufficio quando è stata colpita improvvisamente alla schiena da una coltellata. L'uomo, descritto con uno zaino e un sacchetto della spesa, si è allontanato subito dopo, facendo perdere le proprie tracce.
Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'aggressione è avvenuta in un corridoio che separa due edifici della zona di Gae Aulenti, in un punto molto frequentato dai pendolari. La donna stava camminando verso l'ingresso di Finlombarda, società finanziaria della Regione Lombardia, quando l'uomo, fermo sul marciapiede, l'ha colpita con un fendente alla schiena. L'attacco, secondo quanto riportato dalle prime testimonianze, non avrebbe avuto alcuna motivazione apparente.
Gli investigatori stanno visionando le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza presenti nell'area, per cercare di identificare il responsabile. La descrizione diffusa corrisponde a un uomo di circa cinquant'anni, con capelli bianchi, scarpe da ginnastica nere e uno zaino. La Scientifica ha effettuato i rilievi nel punto dell'aggressione, vicino a una rastrelliera di biciclette.
Alcuni colleghi della vittima, che lavora a Finlombarda, hanno assistito alle fasi successive all'aggressione. Una testimone ha raccontato: "L'ho vista ferita a terra, urlava e chiedeva aiuto". I presenti hanno subito dato l'allarme, mentre il marito della donna, arrivato in bicicletta pochi istanti dopo, ha assistito ai soccorsi.
La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico durato circa due ore. Secondo quanto dichiarato dall'assessore al Welfare Guido Bertolaso, "la signora ha ricevuto una ferita da arma da taglio alla schiena, che ha provocato danni al torace e all'addome. È stata subito operata dagli specialisti del Trauma Center guidati da Stefania Cimbanassi". La prognosi resta riservata, ma la paziente non sarebbe in immediato pericolo di vita.
Le indagini proseguono senza sosta. Le immagini delle telecamere della zona, insieme alle testimonianze raccolte, potrebbero essere decisive per risalire all'identità dell'uomo ricercato. Nelle prossime ore gli inquirenti valuteranno se diffondere ulteriori dettagli o immagini dell'aggressore per favorirne l'individuazione.