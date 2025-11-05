Uomo picchia l’amichetto del figlio dopo una lite davanti a scuola: denunciato

I carabinieri di Castel di Sangro, intervenuti dopo la denuncia dei genitori del bambino aggredito, hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti. Stando alle prime verifiche, la lite tra i due piccoli sarebbe stata di breve durata, ma la reazione dell’adulto ha trasformato il diverbio in un caso giudiziario. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni presenti e nei prossimi giorni sarà sentito anche il bambino vittima dell’aggressione in sede di audizione protetta, per tutelarne la sensibilità. Non è escluso che la scena sia stata ripresa con un telefonino e diffusa tramite social o chat private, un elemento che gli inquirenti stanno verificando.