Violenza in campo nel Torinese: padre aggredisce il portiere avversario di 13 anni

Secondo quanto riferito da Repubblica Torino, l’incidente è scoppiato dopo il fischio finale della partita, vinta 1-0 dal Carmagnola. Un calciatore della squadra vincitrice ha esultato, provocando una reazione rabbiosa del portiere del Volpiano. Ne è seguita una zuffa tra i due 13enni, con allenatori e dirigenti che tentavano di dividerli. A quel punto, il padre del giocatore del Carmagnola ha scavalcato le recinzioni del campo e ha colpito con calci e pugni il portiere avversario.