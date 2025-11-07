Monza, aggredì una ragazza sul treno: portato in centro per rimpatri

L'uomo, uno straniero di 26 anni già titolare di un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, era noto agli operatori per diversi reati di aggressione e danneggiamento.
La polizia ha bloccato ed eseguito il provvedimento di collocamento nel Cpr (Centro di permanenza e rimpatri) di Torino adottato dal questore di Monza, a carico di uno straniero di 26 anni che nella serata di lunedì aveva aggredito senza motivo una giovane donna sul treno diretto ad Arcore. L'uomo, già titolare di un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, era già noto agli operatori per diversi reati di aggressione e danneggiamento.
A Palermo, infatti, aveva minacciato con un coltello una ragazza all'interno di un bar: per questo motivo il questore di Palermo aveva emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio per quattro anni. L'aggressore, nella mattinata di mercoledì, è stato riconosciuto presso la stazione di Carnate dagli addetti alla security di Trenord, che immediatamente hanno avvisato le forze dell'ordine.
Gli agenti, dopo il fotosegnalamento, lo hanno accompagnato nell'Ufficio Immigrazione dove, accertata la su posizione di irregolarità, il questore di Monza ha adottato il provvedimento di collocamento nel Cpr di Torino. Sarà trattenuto per il tempo necessario all'organizzazione del viaggio per il rimpatrio nel Paese di origine.