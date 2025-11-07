Monza, aggredì una ragazza sul treno: portato in centro per rimpatri

La polizia ha bloccato ed eseguito il provvedimento di collocamento nel Cpr (Centro di permanenza e rimpatri) di Torino adottato dal questore di Monza, a carico di uno straniero di 26 anni che nella serata di lunedì aveva aggredito senza motivo una giovane donna sul treno diretto ad Arcore. L'uomo, già titolare di un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, era già noto agli operatori per diversi reati di aggressione e danneggiamento.