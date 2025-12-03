Femminicidio nell'Anconetano: donna trovata morta in casa, si cerca il marito

Una donna di 50 anni di origini macedoni è stata trovata morta nella sua abitazione di Pianello Vallesina, una frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata picchiata a morte dal marito, anch'egli macedone. L'uomo non si è presentato al lavoro e risulta irreperibile. La coppia, che in passato aveva vissuto un periodo di separazione, aveva da poco ripreso la convivenza. Sul caso indagano i carabinieri.