Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Indagini in corso

Femminicidio nell'Anconetano: donna trovata morta in casa, si cerca il marito

L'uomo, al momento irreperibile, non si è presentato al lavoro

03 Dic 2025 - 15:20
© Carabinieri

© Carabinieri

Una donna di 50 anni di origini macedoni è stata trovata morta nella sua abitazione di Pianello Vallesina, una frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata picchiata a morte dal marito, anch'egli macedone. L'uomo non si è presentato al lavoro e risulta irreperibile. La coppia, che in passato aveva vissuto un periodo di separazione, aveva da poco ripreso la convivenza. Sul caso indagano i carabinieri.

femminicidio
ancona