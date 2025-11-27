Bari, intervento della polizia all'ospedale San Paolo: sanitaria aggredita da 50enne

Poco dopo, un’altra accompagnatrice della minore avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso verso il personale, rifiutando di attenersi alle indicazioni ricevute. In questa fase, una delle due donne avrebbe desistito, mentre l’altra avrebbe tentato di afferrare il monitor del computer della postazione medica, minacciando di lanciarlo contro una dottoressa. Un’infermiera si sarebbe posizionata tra le due per evitare ulteriori tensioni, ma sarebbe stata aggredita fisicamente. Gli agenti della polizia di Stato, con il supporto di una guardia giurata, sono riusciti a bloccare l’aggressione e a riportare la calma all’interno del reparto. La 50enne è stata infine arrestata e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.