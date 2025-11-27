Bari, intervento della polizia all'ospedale San Paolo: sanitaria aggredita da 50enne

Una guardia giurata e gli operatori in divisa riescono a bloccare la donna all'interno della postazione medica. Ora è agli arresti domiciliari
© ansa
La polizia di Stato ha arrestato una donna di 50 anni, ritenuta responsabile dei reati di lesioni personali, minacce gravi e interruzione di pubblico servizio. Gli equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo, in seguito alla segnalazione di alcuni disordini registrati nell'area pediatrica. Secondo quanto riferito, il personale sanitario aveva richiesto il supporto degli agenti dopo che la donna, in attesa della visita per una minore, aveva iniziato a rivolgere frasi minacciose agli operatori, pretendendo informazioni e l’accesso immediato all’ambulatorio nonostante la presenza di altri pazienti e le procedure in corso. La situazione si sarebbe aggravata quando la cinquantenne avrebbe cercato di impedire fisicamente a un’infermiera di raggiungere la postazione medica, ostacolando il corretto svolgimento dell’attività assistenziale.
Poco dopo, un’altra accompagnatrice della minore avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso verso il personale, rifiutando di attenersi alle indicazioni ricevute. In questa fase, una delle due donne avrebbe desistito, mentre l’altra avrebbe tentato di afferrare il monitor del computer della postazione medica, minacciando di lanciarlo contro una dottoressa. Un’infermiera si sarebbe posizionata tra le due per evitare ulteriori tensioni, ma sarebbe stata aggredita fisicamente. Gli agenti della polizia di Stato, con il supporto di una guardia giurata, sono riusciti a bloccare l’aggressione e a riportare la calma all’interno del reparto. La 50enne è stata infine arrestata e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.