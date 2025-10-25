Empoli, non vuole essere dimesso dal pronto soccorso: assale infermiere e guardia

Non vuole lasciare l'ospedale e assale un infermiere e un vigilante, 32enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni a personale sanitario. L'aggressione è avvenuta al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli (Firenze). La guardia ha rimediato qualche ferita lieve con pochi giorni di prognosi, l'infermiere ha subito percosse per le quali non ha richiesto cure mediche. L'uomo, che vive a Castelfranco di Sotto (Pisa), era stato portato all'ospedale di Empoli per uno stato di forte agitazione legato pare all'assunzione di stupefacenti. I sanitari avevano deciso di dimetterlo, ma lui avrebbe dato in escandescenza perché non voleva abbandonare l'ospedale.