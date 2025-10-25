Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
all'ospedale San Giuseppe

Empoli, non vuole essere dimesso dal pronto soccorso: assale infermiere e guardia

25 Ott 2025 - 01:20
© ansa

© ansa

Non vuole lasciare l'ospedale e assale un infermiere e un vigilante, 32enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni a personale sanitario. L'aggressione è avvenuta al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli (Firenze). La guardia ha rimediato qualche ferita lieve con pochi giorni di prognosi, l'infermiere ha subito percosse per le quali non ha richiesto cure mediche. L'uomo, che vive a Castelfranco di Sotto (Pisa), era stato portato all'ospedale di Empoli per uno stato di forte agitazione legato pare all'assunzione di stupefacenti. I sanitari avevano deciso di dimetterlo, ma lui avrebbe dato in escandescenza perché non voleva abbandonare l'ospedale.

empoli