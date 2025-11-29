Tenta di strangolare la moglie con un cavo elettrico: un arresto nel Varesotto

A richiedere aiuto sono stati alcuni vicini, allarmati dalle urla provenienti dall'appartamento. La segnalazione al numero di emergenza 112 ha permesso l'invio immediato delle pattuglie. Dopo l'aggressione, l'uomo si sarebbe allontanato per pochi minuti da casa. I militari lo hanno intercettato e bloccato mentre stava facendo ritorno nell'edificio, procedendo all'arresto in flagranza. Il 48enne si trova ora in carcere. Dagli atti risulta che nel 2019 era già stato fermato per aver aggredito la moglie, vicenda conclusa con un patteggiamento a due anni di reclusione.