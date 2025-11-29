Logo Tgcom24
Violenta aggressione

Tenta di strangolare la moglie con un cavo elettrico: un arresto nel Varesotto

Provvidenziale è stata la chiamata al 112 da parte dei vicini spaventati dalle grida della donna

29 Nov 2025 - 15:33
© Carabinieri

© Carabinieri

Un uomo di 48 anni, originario dello Sri Lanka, è stato arrestato dai carabinieri, in provincia di Varese, con le accuse di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sospettato avrebbe colpito la moglie durante un confronto domestico degenerato e avrebbe poi cercato di strangolarla utilizzando un cavo elettrico. L'episodio è avvenuto il 25 novembre, all'interno dell'abitazione della coppia, data che coincide con la Giornata Internazionale contro la violenza di genere.

A richiedere aiuto sono stati alcuni vicini, allarmati dalle urla provenienti dall'appartamento. La segnalazione al numero di emergenza 112 ha permesso l'invio immediato delle pattuglie. Dopo l'aggressione, l'uomo si sarebbe allontanato per pochi minuti da casa. I militari lo hanno intercettato e bloccato mentre stava facendo ritorno nell'edificio, procedendo all'arresto in flagranza. Il 48enne si trova ora in carcere. Dagli atti risulta che nel 2019 era già stato fermato per aver aggredito la moglie, vicenda conclusa con un patteggiamento a due anni di reclusione.

