Donna uccisa a coltellate nel Varesotto, fermato il marito 80enne

I vicini hanno dato l'allarme dopo aver sentito l'uomo urlare. La zona è stata isolata
© Carabinieri
Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Mesenzana (Varese). Il marito, 80 anni, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Luino. La vittima è deceduta dopo essere stata colpita più volte con un'arma da taglio. E' intervenuto il personale del 118, allertato da alcuni vicini, che hanno visto il marito uscire di casa urlando.
Quando i soccorsi sono arrivati, per l'anziana non c'era più niente da fare. Il marito è stato accompagnato in caserma e l'area è stata isolata. Nella stessa via di Mesenzana tre anni fa, nel marzo 2022, Andrea Rossin aveva ucciso a coltellate i due figli Giada e Alessio, di 13 e 7 anni, prima di togliersi la vita.