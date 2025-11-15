Morto a Roma dopo caduta da b&b, l'autopsia: segni di una violenta colluttazione

I primi esiti dell'autopsia sul corpo di Leonardo Fiorini, il giovane morto a Roma dopo essere precipitato da un b&b, segnalano lesioni traumatiche da caduta e segni sul corpo compatibili con una violenta colluttazione. E' quanto emerge dalle verifiche dei medici legali, che confermano gli elementi già raccolti attraverso le testimonianze: secondo i racconti il giovane e David Stojanovic, arrestato con l'accusa di omicidio, avrebbero avuto uno scontro anche sul terrazzo dello stabile prima della caduta.