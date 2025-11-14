Logo Tgcom24
Cronaca
CADUTO DAL TERZO PIANO

Roma, 27enne muore precipitando da un B&B dopo una lite: arrestato un 25enne

I due condividevano la stanza di un bed & breakfast nel quartiere Monteverde. Sono In corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. 

14 Nov 2025 - 11:22
Un giovane di 27 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone al terzo piano di un bed and breakfast in via San Calepodio, nel quartiere Monteverde a Roma. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di giovedì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Pietro e quelli della settima sezione del Nucleo investigativo, che hanno arrestato un 25enne presente nella stessa stanza al momento dei fatti. L'uomo è accusato di omicidio. Secondo una prima ricostruzione, i due, che lavoravano come commessi nella Capitale, avrebbero avuto una lite poco prima della caduta. Gli investigatori sono al lavoro per definire con precisione la dinamica dell'accaduto.

roma
morto

