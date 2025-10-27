Neonato gettato dal balcone, muore dopo volo di 4 piani: sospetti sulla sorellina di cinque anni

Una tragedia familiare ha sconvolto una cittadina della Russia, dove un neonato di pochi mesi è morto dopo essere caduto dal balcone di casa. Secondo quanto riferito dai media locali, la sorellina di cinque anni avrebbe aperto la finestra e gettato il piccolo nel vuoto mentre i genitori dormivano nella stanza accanto. La vicenda, su cui stanno indagando le autorità, ha scosso profondamente la comunità locale e riacceso il dibattito sulla sicurezza domestica e sulla tutela dei minori. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti e verificare se vi siano state negligenze da parte degli adulti presenti in casa. Nel frattempo, la notizia si è diffusa rapidamente sui social e sulle testate internazionali, suscitando incredulità e dolore.