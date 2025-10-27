Neonato gettato dal balcone, muore dopo volo di 4 piani: sospetti sulla sorellina di cinque anni

La tragedia è avvenuta in Russia, secondo le prime ricostruzioni la bambina avrebbe gettato il fratellino nel vuoto mentre i genitori dormivano
© Gemini
Una tragedia familiare ha sconvolto una cittadina della Russia, dove un neonato di pochi mesi è morto dopo essere caduto dal balcone di casa. Secondo quanto riferito dai media locali, la sorellina di cinque anni avrebbe aperto la finestra e gettato il piccolo nel vuoto mentre i genitori dormivano nella stanza accanto. La vicenda, su cui stanno indagando le autorità, ha scosso profondamente la comunità locale e riacceso il dibattito sulla sicurezza domestica e sulla tutela dei minori. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti e verificare se vi siano state negligenze da parte degli adulti presenti in casa. Nel frattempo, la notizia si è diffusa rapidamente sui social e sulle testate internazionali, suscitando incredulità e dolore.
Secondo le prime informazioni raccolte dai media russi, l'episodio si sarebbe verificato nelle prime ore del mattino. I genitori del neonato si trovavano in camera da letto quando la bambina di cinque anni, svegliatasi prima di loro, avrebbe raggiunto la finestra della stanza in cui dormiva il fratellino e, per ragioni ancora da accertare, lo avrebbe sollevato e lasciato cadere nel vuoto. Il piccolo è precipitato dal secondo piano dell'abitazione, riportando ferite gravissime. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Le autorità locali hanno confermato l'apertura di un'indagine per ricostruire l'esatta sequenza degli eventi e comprendere se il gesto della bambina sia stato del tutto involontario o dovuto a una mancata sorveglianza.
Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei genitori e dei vicini di casa per chiarire le circostanze della tragedia. Al momento non risultano ipotesi di reato formali, ma la procura locale ha avviato un'indagine conoscitiva per valutare eventuali responsabilità legate alla custodia dei minori. Gli inquirenti stanno inoltre verificando le condizioni dell'abitazione e la sicurezza dell'ambiente domestico, mentre un team di psicologi è stato incaricato di seguire la sorellina, rimasta profondamente turbata dall'accaduto. Le indagini ricordano da vicino altri episodi drammatici avvenuti in passato, come il caso di Catania una madre ha gettato la figlia di 7 mesi dal balcone uccidendola.
La vicenda ha suscitato un'ondata di commozione nella comunità locale, dove familiari e amici della coppia hanno espresso il loro dolore e la loro vicinanza. I media russi parlano di una "tragedia assurda" che ha lasciato sgomenti i residenti, incapaci di comprendere come sia potuto accadere un simile evento. Non è la prima volta che una tragedia simile colpisce una famiglia: a Parigi, un padre ha gettato i figli dalla finestra prima di togliersi la vita.