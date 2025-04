Catania, bimba muore dopo essere stata lanciata dal balcone dalla madre

Tragedia a Misterbianco, nel Catanese: una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la madre. Presente anche personale del 118. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. La casa e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. Gli inquirenti stanno ascoltando anche i testimoni e i vicini di casa per capire cosa sia successo.