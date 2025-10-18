Bologna, morì cadendo dal balcone: l'ex condannato a 2 anni e 6 mesi per stalking

L'accusa di omicidio preterintenzionale - Il 38enne inizialmente rispondeva di istigazione al suicidio, ma poi il pm Marco Forte ha mutato il capo d'accusa in omicidio preterintenzionale, ipotizzando quindi che l'uomo abbia avuto un ruolo attivo nella morte della donna, pur non avendo l'intenzione di ucciderla. Selmi Faiez aveva già scontato una condanna per maltrattamenti, violenza privata, lesioni personali e stalking nei confronti di Tania Bellinetti, ed era uscito dal carcere nel 2022.