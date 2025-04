Bologna, donna muore cadendo dalla finestra: in passato denunciò maltrattamenti

Un mazzo di fiori è stato appoggiato al muro della casa dove viveva Tania Bellinetti, cassiera alla Coop. Sulle cause e sul contesto di quello che è successo in via Tolstoj, zona Barca, sono in corso indagini della squadra mobile coordinate dalla Procura: al momento di sicuro non c'è molto. Non sono stati trovati biglietti nell'appartamento, ma l'ipotesi prevalente sembra essere il suicidio. Ciò nonostante, il compagno della donna, un tunisino, risulta ricercato.