Udine, donna cade in un canalone durante una gita e muore

Tragedia nelle Prealpi Giulie, in provincia di Udine, dove una donna è morta dopo essere caduta in un canalone. La vittima era in gita con una quindicina di escursionisti a quota 1.400, quando scendendo dalla Punta di Montemaggiore lungo il sentiero 742, poco dopo una selletta, è scivolata precipitando. Ancora poco chiara la dinamica. Sul posto, dopo l'allerta, si è diretto l'elisoccorso regionale per le operazioni di recupero della salma. Sul posto erano accaduti altri incidenti, anche mortali.