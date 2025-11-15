Napoli, 51enne trovata morta: sarà l’autopsia a chiarire le cause | La vittima aveva denunciato due episodi di stalking

Napoli, trovato il cadavere di una donna di 51 anni
© Ansa
Nunzia Cappitelli trovata senza vita in casa a Napoli. Ascoltati due uomini da lei denunciati. Indagini su malore o incidente.
L’autopsia sul corpo di Nunzia Cappitelli sarà determinante per chiarire le cause della morte della 51enne trovata senza vita nella sua abitazione di piazza Sant'Alfonso, nel quartiere Marianella, alla periferia nord di Napoli. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di venerdì da un giovane che, insieme a un amico, ha lanciato l’allarme dopo aver scoperto che la donna non rispondeva. La Squadra Mobile sta ricostruendo la dinamica dell’episodio, verificando in particolare l’origine della ferita individuata sulla testa.
Dalle prime verifiche è emerso che la donna aveva presentato due denunce per presunti episodi di stalking nei confronti di due individui: il giovane che ha ritrovato il corpo e un uomo più adulto. Entrambi erano stati indicati come persone che avrebbero tenuto comportamenti ossessivi nei confronti della donna. Gli investigatori stanno analizzando il contenuto delle denunce per valutare se possano avere un peso nel quadro complessivo delle indagini.
Nel corso della notte, i due destinatari delle denunce e altre persone ritenute informate sui fatti sono stati ascoltati dalla polizia di Stato. Dagli accertamenti medico-legali eseguiti finora e dalle verifiche della polizia scientifica nell’appartamento non sono emersi elementi che indirizzino verso un atto violento accertato. Per questo motivo, allo stato attuale le verifiche non hanno fornito riscontri a sostegno dell’ipotesi di femminicidio.
La pista ritenuta al momento più probabile dagli investigatori è quella di un malore improvviso o di un incidente domestico. La ferita alla testa potrebbe essersi originata da una caduta accidentale o dall’impatto contro un oggetto. Sarà comunque l’autopsia a chiarire se il trauma sia compatibile con un evento accidentale o se debbano essere considerate altre possibilità. L’ipotesi di un atto volontario rimane aperta solo per la presenza delle denunce già presentate, ma non trova conferme negli accertamenti effettuati finora.