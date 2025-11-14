Napoli, 51enne trovata morta in casa: non si esclude l'omicidio

Una donna di 51 anni è stata trovata morta nella sua abitazione nel quartiere di Piscinola, a Napoli. La polizia non esclude alcuna pista, incluso l'omicidio. L'allarme è stato lanciato dai vicini e ha fatto scattare l'intervento degli agenti in piazza Sant'Alfonso. Il corpo della casalinga era disteso sul pavimento del soggiorno e presentava una ferita alla testa.