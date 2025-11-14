Logo Tgcom24
Cronaca
NEL QUARTIERE DI PISCINOLA

Napoli, 51enne trovata morta in casa: non si esclude l'omicidio

Il corpo della casalinga era disteso sul pavimento del soggiorno. Interrogato il compagno della donna, denunciato in passato per maltrattamenti

14 Nov 2025 - 19:30
© Ansa

© Ansa

Una donna di 51 anni è stata trovata morta nella sua abitazione nel quartiere di Piscinola, a Napoli. La polizia non esclude alcuna pista, incluso l'omicidio. L'allarme è stato lanciato dai vicini e ha fatto scattare l'intervento degli agenti in piazza Sant'Alfonso. Il corpo della casalinga era disteso sul pavimento del soggiorno e presentava una ferita alla testa.

La donna avrebbe i segni di un trauma alla testa, compatibile con un'aggressione. L'abitazione è stata posta sotto sequestro. Dalle testimonianze dei vicini, è finora emerso che la 51enne conduceva una vita molto riservata.

Aveva una relazione con un uomo denunciato per maltrattamenti

 Secondo gli investigatori, la donna aveva una relazione con un uomo più giovane di lei, a carico del quale risultano alcune denunce per maltrattamenti.

napoli