Napoli, 51enne trovata morta in casa: non si esclude l'omicidio

© Ansa
Una donna di 51 anni è stata trovata morta nella sua abitazione nel quartiere di Piscinola, a Napoli. La polizia non esclude alcuna pista, incluso l'omicidio. L'allarme è stato lanciato dai vicini e ha fatto scattare l'intervento degli agenti in piazza Sant'Alfonso. Il corpo della casalinga era disteso sul pavimento del soggiorno e presentava una ferita alla testa.
La donna avrebbe i segni di un trauma alla testa, compatibile con un'aggressione. L'abitazione è stata posta sotto sequestro. Dalle testimonianze dei vicini, è finora emerso che la 51enne conduceva una vita molto riservata.
Secondo gli investigatori, la donna aveva una relazione con un uomo più giovane di lei, a carico del quale risultano alcune denunce per maltrattamenti.