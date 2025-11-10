Uccise la fidanzata in Sardegna, Fricano torna agli arresti domiciliari: ipotesi obesità

Le motivazioni non sono state rese note ma è possibile che siano legate, come due anni fa, ai problemi di salute del 38enne
© Ansa
Torna ai domiciliari Dimitri Fricano, il 38enne condannato in via definitiva a 30 anni di carcere per aver ucciso in Sardegna la fidanzata Erika Preti nel 2017. La decisione è stata presa dal Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha disposto di nuovo (era già accaduto nel 2023) la misura alternativa di detenzione. Le motivazioni del provvedimento, scrive l'Unione Sarda, non sono state rese pubbliche, ma si ipotizza che, come due anni fa, si tratti di problemi di salute legati all'obesità. Dopo essere tornato in carcere a febbraio, Fricano sconterà ora la pena a casa della madre a Biella.
Erika Preti, 28 anni, venne uccisa a San Teodoro (Sassari), in Sardegna, nell'agosto del 2017, mentre era in vacanza con il suo fidanzato, Dimitri Fricano. L'uomo la colpì con decine di coltellate nella casa presa in affitto dalla coppia a Lu Fraili, frazione della località turistica.
Inizialmente Fricano aveva parlato di un'aggressione a scopo di rapina finita nel sangue, ma a un mese dal delitto aveva confessato, sostenendo che una lite era sfociata in omicidio: rimproverato dalla fidanzata per delle briciole sul tavolo aveva reagito insultandola e i due erano passati alle mani, con il tragico finale.
Il processo si era concluso con la condanna trent'anni di reclusione, confermata in via definitiva nel 2022. I giudici avevano ricostruito un omicidio avvenuto in un contesto di rabbia improvvisa, respingendo l'ipotesi della legittima difesa.
Quando per Fricano erano stati disposti i domiciliari, due anni fa, i familiari di Erika avevano subito manifestato il loro disagio. I genitori della vittima abitano infatti a pochi chilometri dall'abitazione dei Fricano, in provincia di Biella.