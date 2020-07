Uccise la fidanzata durante vacanza in Sardegna: confermati 30 anni

La Corte d'assise d'appello di Sassari ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per omicidio nei confronti di Dimitri Fricano , il 32enne di Biella che l'11 giugno 2017 uccise con 57 coltellate la fidanzata, la 28enne Erika Preti , con la quale era in vacanza in Sardegna. La Corte ha accolto le richieste della procura generale, riconoscendo anche la simulazione di reato: Fricano provò infatti a inscenare una fallita rapina dopo il delitto.

Gli avvocati della difesa, che avevano chiesto una riduzione di pena, avanzando come attenuante i problemi psichici di cui Fricano soffriva già prima di colpire a morte la fidanzata, aspettano di conoscere le motivazioni della sentenza per valutare un eventuale ricorso in Cassazione.

I genitori di Erika, Fabrizio Preti e Tiziana Suman, costituitisi parte civile, erano presenti in aula al momento della lettura del dispositivo: "E' giusto che paghi per quello che ha fatto. Non possiamo perdonarlo. E' troppo il dolore causato".