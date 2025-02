Biella, condannato per l'omicidio della fidanzata era ai domiciliari perché obeso: Dimitri Fricano torna in carcere

Dimitri Fricano torna in carcere. L'uomo, residente a Biella, nell'agosto del 2017 uccise la sua ragazza Erika Preti mentre erano in vacanza in Sardegna. Solo una volta rientrato, l'uomo confessò l'omicidio. Fricano, che è stato condannato a trent'anni di reclusione, da un anno e due mesi era ai domiciliari per le sue gravi condizioni di salute: è arrivato a pesare fino a 200 chili. In questo lasso di tempo era in cura all'ospedale di Ponderano (Biella).