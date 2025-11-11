Due anni dall'omicidio di Giulia Cecchettin, il padre Gino: "Il dolore non passa, la società è ancora patriarcale"

"Abbiamo i nostri momenti di dolore. Ma spesso, quando parliamo di Giulia, lo facciamo con il sorriso sulla bocca. Perché Giulia ci ha dato tanto, ci ha dato tante gioie. Era una persona che curava e noi abbiamo il dovere di ricordarla con uno spirito di felicità, perché è questo il modo giusto di vedere le cose - dice Cecchettin -. "Siamo addolorati per quello che abbiamo perso, ma grati per quello che Giulia ci ha dato". Come sono stati questi due anni senza Giulia? "Mi sembra ieri che potevo parlare con lei, e invece sono già passati due anni. Ogni giorno ha la sua dose di dolore, a volte molto intenso. Però c'è anche la felicità per avere vissuto con lei".